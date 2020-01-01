Онлайн− магазин CLATRONIC: бренды, проверенные временем

В 1982 году в Германии на внутренний рынок вышла компания CLATRONIC. Талантливый Эммануэль Классен (глава семьи) в то далекое время самостоятельно создал свой первый образец бытовой техники. Она понравилась членам семьи, и требовательным к вопросам качества жителям Германии. Это стало отправной точкой для организации небольшого семейного бизнеса. Предприимчивая семья быстро освоила основы рыночной экономики и маркетинг, и занялась производством бытовой техники для широкого круга потребителей.

Бренд CLATRONIC: путь к успеху

В начале деятельности компания специализировалась преимущественно на производстве мелкой бытовой техники, призванной облегчить женский домашний труд. Это были блендеры, кухонные комбайны, кофемолки, тостеры, соковыжималки, миксеры, хлебопечи, фритюрницы и масса другой полезной техники для дома. Сегодня всю продукцию, выпускаемую под этим брендом, можно разделить на бытовую, аудио и видео технику. Глава компании Эммануэль Классен по-прежнему занимается формированием модельного ряда, модернизацией выпускаемой продукции. Все необходимые комплектующие заказываются и изготавливаются на предприятиях известных европейских производителей, услугами которых пользуются такие именитые бренды как PHILIPS, TEFAL, ROWENTA, KENWOOD и др.

Главный офис компании располагается неподалеку от Дюссельдорфа, в городе Кемпен (Германия). Здесь же находятся и современные складские помещения, с полностью автоматизированными процессами поступления и отправки товаров. А благодаря отменному качеству и невысокой стоимости, Клатроник сумел покорить и другие европейские страны. Офисы производителя находятся в Италии, Чехии, Польше. Товары экспортируются в более чем 40 стран по всему миру.

А недавно филиал компании открылся и в Украине. Теперь дочернее предприятие Клатроник является представителем именитого бренда, предлагая потребителям бытовую технику европейского качества.

Бытовая техника CLATRONIC: отменное качество и доступная цена

Основным достижением компании на сегодняшний день является производство современной техники для дома. И вся продукция пользуется неизменным спросом потребителей благодаря отменному качеству, функциональности, изысканному стильному дизайну, широкой цветовой гамме.

Модельный ряд CLATRONIC насчитывает сегодня более 600 наименований. Это аудио, видео, бытовая техника, соответствующая всем критериям качества: вся продукция подвергается тестированию и проходит обязательный экологический, гигиенический контроль на всех стадиях производства в специализированных лабораториях Германии. Проверяется безопасность электроники, химический состав используемых материалов, простота в использовании и др. Следовательно, европейские и украинские покупатели имеют возможность приобретать сертифицированную продукцию. Ведь компания тратит средства на развитие производства и выпуск качественной продукции, а не на рекламу.

Все это способствует успешному продвижению торговой марки, и в конечном итоге отражается и на цене – она абсолютно адекватная и доступная для широкого круга покупателей. Поэтому CLATRONIC радует своих почитателей умной, многофункциональной техникой для дома. В ассортименте хлебопечки, аэрогрили, ионизаторы, пароочистители, увлажнители и много других интересных «помощников» по доступным ценам.

Где лучше купить бытовую технику из Германии?

Нужна качественная техника, но нет времени на бесконечные походы по магазинам? Не знаете, какая торговая марка лучше удовлетворит все ваши запросы? Какому производителю отдать предпочтение? Посетите интернет−магазин CLATRONIC, где всегда в наличии качественная бытовая техника из Германии по лучшим ценам и вы обязательно выберете интересующее изделие. Мы предлагаем достаточно обширный ассортимент товаров, среди которых продукция таких брендов: Graef, Profi Cook, Steba, Cuisinart.

Вам интересна настоящая техника, обладающая хорошим качеством? Значит, стоит купить технику Graef. Любой товар этого бренда совмещает в себе качество, отменный внешний вид, функциональность, длительный срок эксплуатации.

Нужна продуктивная и надежная кухонная техника, отличающаяся небольшими габаритами? Однозначно стоит купить технику Profi Cook, имеющую повышенную производительность. С такой чудо−помощницей вы как настоящий профессионал, без труда, быстро и безопасно сможете справиться со всеми кухонными делами.

Также есть смысл купить технику Cuisinart, представленную в нашем каталоге. Чем она привлекательна? Материалы европейского качества, отменная сборка на высокотехнологичном оборудовании способны удовлетворить самых притязательных клиентов. Добавим сюда еще обширный ассортимент, надежность, долговечность, комфортное использование – что еще нужно для хорошей кухонной техники?

Обращает на себя внимание и бренд Steba, производитель качественной кухонной и климатической техники. Вся продукция соответствует европейским стандартам качества и безопасности, что гарантирует потребителям максимально долгий срок эксплуатации изделий. На всю продукцию предоставляется гарантия производителя.

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